الصين تعلن عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك

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قالت الصين إنها سوف تتخذ إجراءات جديدة لتعزيزالاستهلاك، وذلك ضمن أحدث جهود الحكومة لانعاش الاقتصاد، بعد تعافيه بعد جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لي شونلين، نائب مدير لجنة التنمية والاصلاح الوطنية ومسؤولين من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة و الإدارة الحكومية لتنظيم السوق سوف يعقدون مؤتمرا صحافيا غدا الاثنين في بكين.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من السياسات التي كشفت عنها الحكومة الصينية خلال الأسابيع الماضية لانعاش الاقتصاد.

وكان زخم النمو قد تراجع خلال الربع الثاني، في ظل تراجع سوق العقارات مجددا بعد انتعاش وجيز في بداية العام.