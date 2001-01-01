الألماني زفيريف يتوج ببطولة هامبورج للتنس

توج البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف ببطولة هامبورج المفتوحة للتنس، عقب فوزه، اليوم الأحد، على نظيره الصربي لاسلو جيري بنتيجة 7 / 5 و6 / 3 في المباراة النهائية للمسابقة.

وتعد البطولة، التي أقيمت بمدينة هامبورج – مسقط رأس زفيريف – هي الأولى التي يتوج بها اللاعب الألماني عقب تعافيه من الإصابة البالغة التي تعرض لها في كاحل القدم.

واحتاج زفيريف، المصنف الرابع للبطولة، إلى ساعة و 50 دقيقة للتتويج باللقب، ليصبح أول ألماني يفوز بالبطولة منذ مايكل ستيتش عام 1993، وذلك أمام حشد كبير بلغ 10 آلاف متفرج.

وصرح زفيريف عقب فوزه بالبطولة "هذا هو مسقط رأسي، إنه المكان الذي نشأت فيه، والذي بدأت فيه لعب التنس. لقد كان أمرا رائعا بالنسبة لي، وعاطفيًا بشكل لا يصدق.

لا يمكنني وصفه بالكلمات، إنني أشعر بسعادة غامرة".

يُذكر أن زفيريف أصيب في كاحله بالدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) العام الماضي، ولم يخض أي مباراة حتى بداية الموسم الحالي، ويعتبر هذا هو النهائي الأول الذي يلعبه منذ عودته لملاعب اللعبة البيضاء.