لاجارد: البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة مجددا حتى بعد فترة توقف

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن أي توقف لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك قد يتبعها زيادة أخرى.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت لاجارد لصحيفة" لو فيجارو "الفرنسية إنه في الاجتماع المقبل في سبتمبر، "قد تكون هناك زيادة أخرى لأسعار الفائدة أو ربما توقف عن رفعها".

وأضافت أنه "في أي وقت يحدث توقف، في سبتمبر أو بعده، فلن يكون بالضرورة نهائيا".

تأتي هذه التصريحات بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية آخر، مع تشديد لاجارد على أن القرارات، بدءا من الآن، ستعتمد على البيانات الواردة.

وأعادت التأكيد على هذا الموقف خلال مقابلتها مع "لو فيجارو" اليوم الأحد.