حققت شركة "أرامكو" السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" صافي ربح في الربع الثاني من العام الحالي، يقدر بنحو 85ر454 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 97ر3 %، مقارنة بـ47ر437 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.



وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية"تداول" اليوم الأحد ، سبب ارتفاع صافي ربح ربع العام الحالي مقارنة بربع العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات من مبيعات زيوت الأساس بالرغم من انخفاض هوامش التكسير، وكذلك انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.



ووفق البيان، يعود ارتفاع صافي ربح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظراً لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعه للزكاة فقط، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس بالرغم من انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس.



وكشفت الشركة عن موافقة مجلس إدارتها على سياسة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ نسبتها 60% إلى 80% من التدفقات النقدية الحرة السنوية للشركة.



ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 28ر841 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2023.



وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 168 مليونا و256 ألفا و250 فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع خمسة ريالات، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 50%.