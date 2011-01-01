رئيس مرفق الكهرباء الأسبق: أعمال السرقة سبب تردد الحكومة بشأن إعلان جداول الانقطاع

كشف الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء الأسبق، عن تراجع مستوى تخفيف الأحمال إلى 2500 ميجا وات، قياسا بـ 3 آلاف مع بداية الأزمة، مشيرا إلى تركيز الوزارة على القطاع المنزلي مع الحفاظ الأنشطة التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد على غرار قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة.

وأشار خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة «صدى البلد» مساء السبت، إلى حرص الكهرباء على تفادي امتداد الانقطاعات للتأثير على القطاعات الإنتاجية بمختلف صورها؛ رغم حالة الضغط الشعبي حيال ذلك.

ونوه إلى مراعاة المركز القومي للتحكم بالتعاون مع شركات التوزيع؛ عدم فصل التيار عن مناطق متجاورة؛ تجنبا لتغطية الظلام مساحات واسعة من المنطقة، لا سيما خلال فترات الليل والمساء، مشيرا إلى تخوف الحكومة من إعلان جداول مواعيد انقطاع التيار علانية؛ بسبب أعمال السرقة.

وأوضح أن عمليات فصل التيار الكهربائي؛ تشهد درجة عالية من الانضباط حيث يتزامن قطع التيار مع رأس الساعة، بالإضافة إلى توزيع الفصل على فترتين نهارية وأخرى مسائية، معقبا: «الموبايل حاليا أصبح بديلا عن استخدام الشمعة، كل الناس عندها في موبايلاتها فلاش لايت نشكر الذي اخترع هذه الإضافة».

من جانبه علق الإعلامي أحمد موسى قائلا: «كنا قبل كدا بنقعد أيام مرسي 12 ساعة، بس الجو دلوقتي في النهار فرن ورطوبة».

وأكد أن فصل التيار لم يقتصر على مراكز وقرى مصر؛ بل شمل الجميع في القاهرة والمدن الكبرى، مؤكدا أن عدالة القطع تخلق نوعا من الإحساس بالمساواة بين المواطنين، متوقعا انتهاء الأزمة قبل نهاية أغسطس في ظل تحسن أحوال الطقس وانكسار موجة الحرارة.