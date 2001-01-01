الرياح القوية تمنع خدمات الطوارئ الهولندية من تحريك سفينة شحن محترقة

أعاقت الرياح القوية خطط خدمات الطوارئ الهولندية لقطر سفينة شحن محترقة محملة بشحنة كبيرة من السيارات إلى مرسى آمن بعيدا عن خط الساحل الشمالي للبلاد الذى يتسم بحساسية بيئية خاصة.

وقالت هيئة المسطحات المائية الهولندية في وقت متأخر من يوم السبت أن عملية التحريك محفوفة بالمخاطر نظرا لأن السفينة التي تقل على متنها 3800 سيارة لا تزال تحترق واتجاه الرياح والدخان الكثيف الناتج من السفينة المحترقة جعل تحريكها مستحيلا.

وقالت الهيئة إن هناك مخاطر كبيرة للغاية من النقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الرياح ستدفع سحب الدخان مباشرة فوق القاطرة، مما يعرض صحة الطاقم وسلامته للخطر.

وأضافت أن العملية يجب أن تتأجل لعدة أيام حتى يتغير اتجاه الرياح. وحتى ذلك الحين ستبقى السفينة في وضعها الحالي. وبحسب الهيئة، فإنه يجري مراقبة حالة السفينة باستمرار من قبل متخصصين.

وكانت السفينة التي ترفع علم بنما في طريها من بريميرهافين في ألمانيا إلى سنغافورة عندما اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي قبالة جزيرة اميلاند المجاورة. وتوفي شخص خلال إجلاء طاقم السفنية.

وتكهن خبراء بأن النيران بدأت من بطارية إحدى السيارات الكهربائية على متن السفينة ، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.