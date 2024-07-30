قال أمين الحريات في اتحاد الصحفيين السودانيين محمد عبد القادر، إن الأوضاع في السودان تزداد سوءا، والسودانيون يدفعون الثمن وفي مقدمتهم الصحفيين، مشيرا إلى تعرض 500 صحفي للقتل والنهب والنزوح هم وأسرهم.

وأضاف عبد القادر، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب، والمنعقدة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، أنه ليس هناك إعلام في السودان لأن كل الخرطوم يوجد بها 160 صحفيا من آلاف الإعلاميين المشردين في دول الجوار، ذاكرا أنهم في حالة نزوح يوميا.

وأوضح أن الوضع في السودان كارثي ومخيف، وهناك جرائم بشعة ترتكب بحق السودانييين والصحفيين ونحن أمام عدو سجل أكثر من 200 قتيل في اجتياحه لمنطقة واحدة.

وتابع: "كل الصحفيين في الخرطوم تعرضوا للسلب والنهب، وكل هذا يحدث دون وجود أي تغطية إعلامية للحرب في السودان".

وذكر أن 80% من الجرائم الموثقة في السودان تكون عن طريق صحافة المواطن.