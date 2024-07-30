تعقد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، مائدة مستديرة حول العدد الثالث من مجلة "ثقافة قانونية" الصادر في يوليو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٣١ يوليو 2024 بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

والمجلة هي دورية إلكترونية ربع سنوية متخصصة، تصدر عن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتهدف إلى نشر الوعي لجميع فئات وأعمار القراء في مجالات عمل اللجنة.

وتأتي مجلة "ثقافة قانونية" كنافذة جديدة تحقيقا لمهمة اللجنة الرئيسية في التعريف بثقافة القانون ونشرها، ويأتي دعما لرسالة المجلس الأعلى للثقافة وتعزيزا لها وصولا إلى الهدف الأسمى الذي يسعى من خلال لجانه المختلفة وأنشطته وفعالياته، إلى تحقيقه، ألا وهو بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الوطن.

ويتضمن العدد الثالث من المجلة، عددا من الدراسات والمقالات العلمية ذات البعد الثقافي القانوني، والتغطيات الإعلامية لفعاليات اللجنة، واستحداث لأبواب توعوية في مجالات ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

* فعاليات المائدة المستديرة:

كلمة افتتاحية للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

كلمة بروتوكولية للدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

عرض محتويات العدد للمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة ورئيس تحرير المجلة.

مداخلات كتاب العدد الذين أسهموا بدراساتهم وأبحاثهم ومقالاتهم.

تعقيبات الخبراء المشاركين في المائدة المستديرة.

ويدير المائدة المستديرة، الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير الجمهورية ومستشار تحرير مجلة ثقافة قانونية.