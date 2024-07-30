النائب عمرو فهمي: جلسات الحكومة الشهرية مع الإعلاميين تعكس التزامها بالشفافية والمصارحة

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقد جلسات حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير، يعكس حرص الحكومة على المصارحة والمكاشفة بشأن الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لصالح الوطن والمواطن بشفافية ونزاهة.

وقال فهمي في بيان له اليوم، إن تصريحات مدبولي سلطت الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الحالية، بما في ذلك أزمة الدولار والتضخم ورفع الأسعار، بالإضافة إلى أزمة الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى التدابير المتخذة للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف فهمي أن تصريحات رئيس الوزراء أظهرت الشفافية في مساعي الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير التعاون مع المؤسسات الدولية وتعظيم أصول الدولة.

واختتم قائلاً: "المصارحة والشفافية هما أساس الإصلاح والنهضة، ويسهمان في دعم المواطن للحكومة والدولة في مواجهة التحديات وبناء مستقبل قوي وآمن."