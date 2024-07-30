وفاة 4 أشخاص جراء أمطار غزيرة في وسط الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء أن أربعة أشخاص تأكدت وفاتهم، ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة منطقة جبلية في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وتلقّت مدينة زيزينج أمطارا قياسية منذ يوم الجمعة بسبب تأثير الإعصار جايمي، حيث تجاوزت كمية الأمطار في 24 ساعة 645 مليمترا في إحدى المناطق، حسبما أفاد المقر الرئيسي لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المدينة.

وتم تسجيل الوفيات والأشخاص المفقودين من أربع قرى في بلدة زو مينسي وبلدية باميانشان ياو التابعة للمدينة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المقر الرئيسي.

وتسببت الأمطار في انهيار أو تضرر مساكن لـ867 أسرة في المدينة وتسببت في حدوث 1345 حالة انهيار طرق. وأفاد المسؤولون بأن الاتصال بالعديد من القرى كان غير مستقر، مما صعّب من الحصول على تحديثات فورية حول الوضع.

وقامت المدينة بإرسال أكثر من 5400 منقذ محترف، وتم إجلاء 11 ألفا و379 شخصا لأسباب تتعلق بالسلامة.