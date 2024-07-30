الأول على الثانوية الأزهرية: بحلم أدخل كلية الطب عشان أساعد الناس غير القادرين

قال الطالب عمر محمد، الأول على الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية الطالب بمعهد ميت أبو الحسن بمحافظة الدقهلية: "الحمد لله مكالمة الإمام الأكبر طمنتني، ودائما بذاكر من بداية يومي بعد صلاة الفجر وبنام بليل بدري، وبدأت مذاكرة من شهر أغسطس الماضي، وممكن أنام ساعة واحدة في النهار، لكن معظم وقتي كان للمذاكرة، وحلمي أدخل كلية الطب وأكون طبيب بيساعد الناس وخاصة غير القادرين".

وأضاف محمد عطية، والد الطالب عمر، إنه تلقى المكالمة الأولى من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيرا إلى أنها أسعد مكالمة تلقاها في حياته: "فضيلة الإمام بارك لي واتصل بعدها بابني بارك له".

وأشار والد الأول على الجمهورية: "ابني مجتهد من طفولته والحمد لله ملتزم بمواعيده وخططه وصلاته، وبدأ مذاكرة من أول السنة، وكل والأسرة مهتمين بنظام حياته وبنساعده يواصل نجاحه ودائما معاه، وبنشجعه وأملنا فيه كبير إن شاء الله".