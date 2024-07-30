طالبان تقطع علاقاتها مع بعثات دبلوماسية أفغانية في العديد من الدول الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية التي تسيطر عليها حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنها لن تعترف بعد الآن بالوثائق القنصلية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية الأفغانية في العديد من الدول الغربية.

ومن شأن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بأثر فوري، أن يؤثر على جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الرسمية الأخرى الصادرة عن البعثات الأفغانية في لندن وبلجيكا وبرلين وبون وسويسرا والنمسا وفرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا والسويد والنرويج وكندا وأستراليا.

وجاء في البيان، أن هذه البعثات عملت "بصورة تعسفية" وانتهكت توجيهات كابول. ونُصح الأفغان الذين يعيشون في هذه الدول بالسفر إلى دول أخرى للحصول على الخدمات القنصلية.

جدير بالذكر أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من عام 2021، تم تسليم العديد من البعثات الدبلوماسية الأفغانية إلى طالبان، أو بدأت في تلقي الأوامر من وزارة الخارجية التابعة لطالبان في كابول. ومع ذلك، استمرت السفارات الأفغانية في العديد من الدول الغربية، في العمل بصورة مستقلة، وفي تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأفغان.

ومن المتوقع أن يتسبب القرار في صعوبات كبيرة بالنسبة للأفغان المقيمين في الدول المتضررة.