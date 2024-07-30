محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروعات الدواجن المركزية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والوقوف على متطلبات دعمه وتطويره وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتجول المحافظ داخل محطة السادات لإنتاج بيض المائدة، المقامة على مساحة 140 ألف متر، تضم مجموعة من العنابر متفاوتة الحجم والإنتاجية.

وجه المحافظ خلال تفقده للمشروع بإعداد برنامج تدريبي يستهدف رفع كفاءة وتطوير أداء منظومة العمل بأكملها لمزيد من الانتاجية والجودة مع استمرار متابعة سير العمل بالمحطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من بعض الحشائش ومناطق تجمع المياه، ووفق طرق وأساليب علمية تقدم حلولا جذرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الفنية المختصة من أجهزة وإدارات مديرية الزراعة.

وكلف المحافظ بتقييم الوضع الحالي لمنظومة العمل بالمشروع لتذليل المعوقات وتعظيم نقاط القوة للنهوض بالمشروع الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية، لاسيما في ظل الظروف الحالية، ومن ثم المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين ، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة لتلبية احتياجات مواطنيها.

كما استمع المحافظ لعرض عن الجهود المبذولة في تطوير وتحسين منظومة العمل بالمحطة، تضمن الإشارة إلى الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، التي استهدفت الحفاظ على سلامة القطعان ومواجهة الأوبئة والأمراض لزيادة الإنتاجية بجانب استعراض جهود التوسع في منافذ البيع لتعظيم عوائد المشروع، والدفعات الجديدة التي تم استلامها من الكتاكيت البياض الُبنى "عمر يوم واحد" بإجمالي 25 ألف و676.

فيما تم حجز دفعة جديدة من الكتاكيت البياض الأبيض تقدر بـــ25 ألف مقرر دخولها في سبتمبر المقبل، وذلك ضمن رؤية مستقبلية تستهدف زيادة عوائد وأرباح المشروع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، والتوسع في فتح منافذ جديدة لبيع منتجات المشروع شرق وغرب مدينة بني سويف.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة،الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري ،المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، هاني الجويلي رئيس مركز بني سويف،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية،ومن مشروعات الدواجن: المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات ، المهندس مصطفي مرسي مدير مصنع العلف ،المهندس مصطفي كامل مدير المحطة ، المهندس أحمد عبدالعظيم مشروع الرومي.