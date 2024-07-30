البرلمان التركي يوافق على التخلص من الكلاب الضالة في ظروف معينة

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صدق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، على مسودة قانون تتيح قتل الكلاب الضالة في ظروف معينة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مسودة القانون تنص على جمع الكلاب الضالة في أماكن إيواء وتظل فيها حتى يتم تبنيها.

وأضافت المسودة أن الكلاب التي تمثل خطرا على الصحة أو التي لا يمكن التحكم في أفعالها أو مصابة بأمراض لا يمكن علاجها ربما يتم التخلص منها.

وألزمت مسودة القانون البلديات ببناء أماكن إيواء بحلول نهاية 2028، على أن يتم إنفاق 5ر0% من دخلها لتحقيق هذا الهدف.

وسوف يتم معاقبة مسئولي البلديات الذين لا يتلزمون بالقواعد بالسجن لفترة تصل إلى عامين.

وشهدت الأسابيع الماضية احتجاجات في أنحاء تركيا رافضة لهذا القانون.

ويخشى النشطاء المعنيون بحقوق الحيوانات أن يتم قتل أغلبية الحيوانات، بسبب ما يصفونه بالبنية التحتية غير الملائمة لأماكن إيواء الكلاب والتي تفتقر للتنظيم.

ووفقا للحكومة، فإن هناك نحو 4 ملايين كلب ضال في تركيا، ولكن فقط نحو 100 ألف مكان لإيوائهم.

وقالت سينيم ديمرل اكار نائبة رئيس منظمة " هايتاب" لحماية الحيوانات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا القانون سيؤدي "لفوضى" في تطبيقه.

وتخشى أكار من أنه حتى الحيوانات التي تتمتع بصحة جيدة سوف يتم قتلها قبل توافر أماكن إيواء كافية أو حتى توفر إمكانية تبنيها.