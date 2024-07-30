ألمانيا تعرض أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي في ظل تأثير انخفاض الاستهلاك على النمو

من المتوقع أن يعرض مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بياناته الجديدة عن اقتصاد البلاد اليوم الثلاثاء، مع توقعات بعدم حدوث تغير كبير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني في ظل بطء الإنتاج والاستثمارات والاستهلاك.

وبعد ركود طفيف خلال فصل الشتاء، انتعش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر0% في الربع الأول من عام 2024.

ومع ذلك، تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4ر0% مقارنة بالربع السابق، على الرغم من انخفاض التضخم، ومن المتوقع أن يؤثر تردد المستهلكين عن الإنفاق، إلى جانب البيانات المخيبة للآمال بشأن الإنتاج الصناعي والاستثمار، على أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

ومن المقرر إصدار البيانات في مدينة فيسبادن غربي البلاد الساعة 10 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).