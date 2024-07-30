كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان قنص جنديين إسرائيليين

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عرضت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مساء يوم الاثنين مشاهد من عمليات القنص التي نفذتها ضد الجنود الإسرائيليين في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس وحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.



ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين بمنطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو أحد مقاتلي القسام يقول إن "الرصاصة التي ستستخدم في عملية القنص من غنائم ومخلفات الجنود الإسرائيليين بعدما هربوا بأرواحهم متخففين من سلاحهم وأثقالهم".



وتضمنت اللقطات "عملية رصد دقيقة للجنود الإسرائيليين بالقرب من آلية هندسية إسرائيلية، إضافة إلى التخطيط لعملية القنص والبحث عن أفضل الأماكن المناسبة جغرافيا لتنفيذها".

وأظهرت المشاهد إصابة الجندي المستهدف بصورة مباشرة وسقوطه أرضا وهروب رفاقه فورا، ومحاولة سحبه، وهبوط مروحية إسرائيلية لإجلائه من المنطقة.

وعرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاهد من قنص جندي إسرائيلي وقصف الحشود المتوغلة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.



وأظهر مقطع الفيديو الجندي الإسرائيلي يسقط فور إصابته بشكل مباشر في عملية القنص من طرف قناص سرايا القدس.

وقبل عملية القنص، قال قناص من سرايا القدس لزميله المصور: "خليك فاتح فيديو، إذا أخرج رأسه سأصيبه فورا".

هذا وأفاد مراسل RT بأن 5 أشخاص قتلوا جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين على دوار أبو حميد في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.