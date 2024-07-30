قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز «تو-95إم إس» تنفذان طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر اليابان برفقة طائرات مقاتلة.

وقالت الوزارة، في بيان، نقلته ووكالة «سبوتنيك»، إن حاملتي الصواريخ الاستراتيجية من طراز «تو-95إم إس» للطيران بعيد المدى التابع لقوات الدفاع الجوي الروسية، نفذتا رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر اليابان، واستغرقت الرحلة أكثر من 10 ساعات.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن مرافقة المقاتلة تم توفيرها من قبل أطقم «سو 35 إس» و«سو - 30 إس إم»، مضيفة: «في مراحل معينة من الطريق، كانت حاملتا الصواريخ الاستراتيجيتان برفقة مقاتلتين من دول أجنبية».

وفي وقت سابق، نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز «تو-95 إم إس»، يوم 25 يوليو الجاري، دورية مشتركة مع قاذفات «إتش يو إن - 6 كي» الصينية بالقرب من ألاسكا.

وشملت الدوريات المشتركة تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنج والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وتمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع «جلوبال فاير باور» لعام 2024.