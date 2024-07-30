بريتيش بتروليوم تعلن خسارة بقيمة 16 مليون دولار في تكلفة الاستبدال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي) البريطانية العملاقة للطاقة، اليوم الثلاثاء، تسجيلها خسارة بقيمة 16 مليون دولار في تكلفة الاستبدال خلال الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع تسجيل أرباح في العام الماضي بلغت 34ر2 مليار دولار.

وبلغت الخسارة عن الفترة المذكورة لمساهمي شركة "بي بي"، 129 مليون دولار، بالمقارنة مع الأرباح التي بلغت 79ر1 مليار دولار خلال العام الماضي. فيما بلغت الخسائر لكل سهم إيداع أمريكي 05ر0 دولار، مقابل أرباح بقيمة 60ر0 دولار لكل سهم إيداع أمريكي في العام السابق.

وبلغت الأرباح الأساسية لتكلفة الاستبدال 76ر2 مليار دولار، بالمقارنة مع 59ر29 مليار دولار في العام الماضي. وجاءت الأرباح الأساسية للسهم العادي بواقع 61ر16 سنتا، مقابل 77ر14 سنتا في العام السابق. وبلغت الأرباح الأساسية لأسهم الإيداع الامريكية 00ر1 دولار، بالمقارنة مع 89ر0 دولار في العام الماضي.

وانخفض الحجم الإجمالي للإيرادات وغيرها من أوجه الدخل إلى 25ر48 مليار دولار، مقابل 48ر49 مليار دولار في العام الماضي.