تستضيف دار الأوبرا المصرية، معرضًا للفنان إيهاب مناع تحت عنوان (مصر الأسطورة الخالدة) في نسخته الثالثة، وذلك في السابعة مساء الخميس الأول من أغسطس بقاعة صلاح طاهر والذي يستمر حتى الخميس الثامن من أغسطس القادم.

ويضم المعرض ٣٦ لوحة بقلم الحبر الجاف عبر فيهم الفنان إيهاب مناع، عن العزة والفخر بالجوانب المضيئة من تاريخ مصر العظيم والممتد لأكثر من ٧٠٠٠ عام، والذي يحمل الكثير من العظمة والشموخ، مؤكدا: "نعيش في وطن استثنائي بكل المقاييس برغم كل الصعاب التي واجهته".

وأضاف الفنان إيهاب مناع: "معرض مصر الأسطورة الخالدة خلاصة بحث ورسم وتوثيق وجهد امتد عبر 12 عاما، ويوثق لأهم أحداث مصر التاريخية، وأهم الشخصيات المؤثرة في التاريخ المصري والمعارك الفاصلة في تاريخنا".

يذكر أن إيهاب مناع، هو فنان تشكيلي تخرج من كلية التربية الفنية وعضو نقابة الفنانين التشكليين، شارك في العديد من المعارض الجماعية منها "صالون الشباب الأول والثاني والثالث والرابع ١٩٩٢، وصالون الأعمال الفنية الصغيرة السابع ٢٠٠٤، والدورة ٢٩ للمعرض القومي للفنون التشكيلية ٢٠٠٥"، ومن المعارض الجماعية الدولية "مهرجان الجنادرية المملكة العربية السعودية ١٩٩٧/ ١٩٩٨، ومعرض تحت شعار مكافحة التدخين المنامة البحرين ٢٠١١".

كما قدم العديد من المعارض الخاصة "بمعهد العاصمة بالرياض ١٩٩٩، ومجمع الفنون بالزمالك قاعة أخناتون ٢٠٠٤، ونقوش على جدار الصمت بأتيلييه القاهرة ٢٠١٤، ومعرض مصر الأسطورة الخالدة في نسختيه الأولى والثانية بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا عامي ٢٠١٩، ٢٠٢٠".

وحصل على العديد من الجوائز المحلية منها "جمعية النقاد الأيكا المصرية، وصالون الأعمال الفنية الصغيرة ٢٠٠٢، وشهادة تقدير صالون الأعمال الفنية الصغيرة السادس ٢٠٠٣"، ومن الجوائز الدولية الجائزة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية عن لوحة ( الطبيعة وحماية البيئة ) الحرس الوطني- الثقافة ١٩٩٧.