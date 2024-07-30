أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 577 ألفا و60 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 577 ألفا و60 جنديا، بينهم 1060 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8381 دبابة، منها 25 دبابة أمس الاثنين، و16141 مركبة قتالية مدرعة و16056 نظام مدفعية و1130 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و906 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 363 طائرة حربية، و326 مروحية، و12832 طائرة مسيرة، و2406 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و21687 من المركبات وخزانات الوقود، و2696 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.