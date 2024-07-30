علق الإعلامي عمرو أديب، على ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح النادي الأهلي، في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الاثنين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «يا عم ألف مبروك عالدوري مش محتاجين كل الأخطاء غير المقصودة دي اللي بيعملها الفار والحكام ومشاكل العنصر البشري».

وأضاف: «لو ذكاء صناعي Ai هيحسبها ضربه جزاء ما هو في نسبة واحد في المليار في معدل الخطأ. المسألة بس مش ناقصة وكل ضربة جزاء وأنتوا طيبين، وبلاش حد يشكك وكده، ده نادي عظيم جبار».

ياعم الف مبروك عالدوري مش محتاجين كل الاخطاء غير المقصوده دي اللى بيعملها الفار والحكام ومشاكل العنصر البشري . لو ذكاء صناعى Ai حيحسبها ضربه جزاء ماهو فى نسبه واحد فى المليار فى معدل الخطأ . المسأله بس مش ناقصه وكل ضربه جزاء وانتوا طيبين وبلاش حد يشكك وكده ده نادي عظيم جبار https://t.co/WqlTHPM41D — Amr Adib (@Amradib) July 30, 2024

وفاز الأهلي على ضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة 19 للمسابقة.

واحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين.