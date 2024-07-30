بدء محاكمة خلية إرهابية داعشية مشتبه بها في ألمانيا اليوم

تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة سبعة إرهابيين مشتبه بهم من تنظيم داعش أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف.

وتعقد المحاكمة صباح اليوم في الجناح شديد الحراسة بالمحكمة.

ويُشتبه في أن الرجال السبعة استغلوا الهجوم الروسي على أوكرانيا للوصول إلى ألمانيا عبر أوكرانيا. وعندما وصلوا إلى ألمانيا، يُشتبه في أنهم أسسوا خلية إرهابية تابعة لداعش.

وحرك مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه دعوى قضائية ضد المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عاما. وخمسة منهم ينحدرون من طاجيكستان، وواحد من قيرغيزستان، وآخر من تركمانستان.

وتم القبض على الرجال السبعة في مواقع مختلفة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا قبل عام، وظلوا رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين. وبحسب لائحة الاتهام، يُشتبه في أنهم قاموا باستكشاف مواقع محتملة لتنفيذ هجمات في ألمانيا وأماكن أخرى في غرب أوروبا. ولم يتم اكتشاف أي دليل على وجود خطط محددة لهجمات.

وحددت المحكمة 45 جلسة للمحاكمة حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2025.