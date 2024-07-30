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قالت شركة الأدوية البريطانية-السويدية العملاقة أسترازينيكا اليوم الثلاثاء، إن وحدتها أسترازينكا فاينانس إل إل سي قامت أمس بتسعير شريحتي سندات مقومة باليورو، بقيمة إجمالية 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار).

وتتوقع الشركة استخدام صافي عائدات هذا الطرح في أغراض عامة. ومن المتوقع إغلاق العرض في الخامس من أغسطس.

ويشمل العرض 650 مليون يورو من الأوراق المالية ذات السعر الثابت مع قسيمة بنسبة 121ر3٪ تستحق في الخامس من أغسطس 2030 ، و 750 مليون يورو من الأوراق المالية ذات السعر الثابت مع قسيمة بنسبة 278ر3٪ تستحق في الخامس من أغسطس 2033.

وتولت بنوك بي إن بي باريبا، جولدمان ساكس إنترناشيونال، مورجان ستانلي وسوسيتيه، إدارة طرح السندات.