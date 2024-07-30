تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، تحت إشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت «3 محاضر تصرف دقيق، و4 محاضر نقص وزن، ومحضر عدم إعلان، ومحضر عدم نظافة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الجهات المعنية وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع؛ لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن.