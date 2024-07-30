السلطات التايوانية تستخدم السفن كوسائل مواصلات بديلة بسبب إعصار جيمي

أرسلت السلطات التايوانية السفن إلى الساحل الشرقي للبلاد اليوم الثلاثاء، وذلك للمساعدة في نقل الركاب والسيارات بين المناطق التي تسبب إعصار جيمي في عزلها .

ونقلت صحيفة "فوكوس" التايوانية في عددها اليوم الثلاثاء عن وزارة النقل القول إن السفن نيو تايما وبينجو وكاي شيوان رقم 1 تستخدم حاليا لنقل الركاب والمركبات بين الموانئ في جنوب ييلان وهوالين.

وأوضحت الوزارة أن استخدام السفن جاء بعد أن دمر الإعصار أنظمة الطرق والسكك الحديدية التي لم يتم إصلاحها بعد بشكل كامل.

وقالت الوزارة إنه يمكن لسفينتي بنجو وكاي شيوان رقم 1 نقل نحو 860 راكبا و100 سيارة، وإن سفينة نيو تايما نقلت حتى أمس الاثنين، 1975 راكبا و209 مركبات بين الموانئ في سواو وهوالين ، الأمر الذي خفف الضغط على الطريق الشرقي.

وإلى جانب تايوان ، تسبب إعصار جيمي في أضرار واسعة وحالات وفاة في الفلبين والصين.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في وقت سابق بأن مناورات "هان كوانج" العسكرية لهذا العام، تم اختصارها، حيث جرت تعبئة القوات للمساعدة في عمليات الإغاثة من الكوارث، بعد هبوب الإعصار.