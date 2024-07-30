الاتحاد العام للصحفيين العرب: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين وأسرهم خشية نقل الأحداث للعالم

قال عبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب: "إننا بحاجة لوقفة الآن مع زملائنا في السودان وفلسطين، وقد تكون لبنان أيضا في القريب، بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي والتصعيد في لبنان.

وأضاف الزغيلات خلال كلمته باجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب، والمنعقدة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، إن أعداد الشهداء من الصحفيين جراء الحرب على غزة، تاريخي وغير مسبوق وسيظل علامة تكشف عن وحشية هذا العدوان، وكيف يخطط الكيان الصهيوني إلى استهداف كل ما ينقل الحقيقة للعالم أجمع.

وذكر أن عمليات الاستهداف التى تلاحق الصحفيين وأسرهم تؤكد خوف الاحتلال من نقل الأحداث للعالم، وتؤكد انتهاكه لكل الاتفاقيات الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وبحريات الصحافة والإعلام.

وتابع: "نحن أمام محتل غاشم ينفذ جرائمه دون ملاحقة أو عقاب".