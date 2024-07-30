غزة: أكثر من 250 شهيدا و300 مصاب جراء عدوان الاحتلال الأخير على شرق خان يونس

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» انسحب من شرق خان يونس، مخلفاً أكثر من 250 شهيداً و300 مصابٍ، وبعد تدمير عشرات المنازل، في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وذكر في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن عدوان الاحتلال البري الأخير شرق محافظة خان يونس استمر 8 أيام، قصف خلالها الاحتلال 320 منزلاً ومبنىً سكنياً.

وأشار إلى قصف الاحتلال 31 منزلا مأهولا فوق رؤوس ساكنيه، قائلا إن جيش الاحتلال استهدف ودمر القطاعات الحيوية شرق محافظة خان يونس.

وتابع: «جيش الاحتلال أعاق عشرات عمليات التنسيق للوصول لعشرات المصابين والشهداء خلال العدوان، واخترق القانون الدولي بشأن الحق في الحياة والحق بإنقاذ الأرواح».

وذكر أن «جيش الاحتلال كرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشأن التهجير والنزوح، وعمل على تهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وعرض حياتهم للموت».

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال «الإسرائيلي» للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة).

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات.

وطالب المحاكم الدولية والمجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بملاحقة مجرمي الحرب «الإسرائيليين»، ووقف هذا العار ووقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف هذه الجرائم والمجازر بشكل فوري وعاجل.