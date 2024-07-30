معاون وزير الزراعة: إجراء تجارب لزراعة أقطان قصيرة التيلة

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك جهودًا مشتركة مع وزارة قطاع الأعمال للنهوض بالقطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة على مدار التاريخ لتطوير الأقطان وبخاصة طويل التيلة وفائق الطول.

وأشار إلى أنَّ هناك تجارب تُجرى في الوقت الحالي لزراعة أقطان قصيرة التيلة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، لبيان مدى كفاءة هذه الزراعة ونجاحها.

ولفت إلى أنه سيتم إتباع الأدوات التي تمنع وجود خلط بين الأصناف مع المحافظة على السلالة المصرية والتطوير فيها.

وأكّد العمل أيضًا على تطوير المعدات في محطات الغزل وكذلك المصانع والمحالج، حيث يتم رفع كفاءتها بشكل كبير بالتنسيق مع قطاع الأعمال.





واستقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.

‏‎وتم عقد اجتماع لبحث جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان من وزارة قطاع الأعمال العام، ومن وزارة الزراعة: المهندس مجدي عبدالله المشرف على قطاع الهيئات، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.