تراجع طفيف في الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

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تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بشكل طفيف خلال شهر يوليو الجاري، حسبما أظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشهري الذي أصدرته المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 8ر95 من 9ر95 ، رغم أن النتيجة كانت أعلى من التوقعات عند 4ر95.

وسجل مؤشر توقعات التوظيف التابع للمفوضية تراجعا بشكل ملحوظ في يوليو الجاري ، بمقدار 8ر1 نقطة إلى 8ر97.

وعليه سجلت القراءة تراجعا إلى ما دون متوسطها على المدى الطويل لأول مرة منذ أبريل 2021.

وكشفت بيانات المسح تراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير في فرنسا، بينما تعززت في إسبانيا.

وتحسنت الثقة في إيطاليا بشكل معتدل وارتفعت الثقة في ألمانيا بشكل طفيف.