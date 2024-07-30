جريجان أحدهما إصابته حرجة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان

أفادت مراسلة روسيا اليوم بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كونين في محافظة النبطية في لبنان، وسط أنباء عن وقوع إصابات.





وأشارت إلى توجه سيارات الإسعاف إلى موقع السيارة المستهدفة بشكل عاجل، والتي أكدت بدورها وقوع جريحين جراء الغارة أحدهما إصابته حرجة، وتم نقلهما الى مشافي المنطقة.

وبحسب مراسلة روسيا اليوم فقد شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بصاروخ موجه دراجة نارية على طريق كفررمان - خط التابلاين قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى الى وقوع إصابات تم نقلهم الى المستشفى

ووثق شهود عيان اللحظات الأولى للغارة على بلدة كفررمان جنوب لبنان.



ولفت مراسلنا إلى مقتل لاجئ سوري وإصابة 3 آخرين بينهم لبناني ومواطنان سوريان في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الدراجة النارية فيما صودف مرور سيارة من نوع تويوتا يستقلها سوريون أصيبوا بجراح مختلفة عملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.



هذا ودعت عدد من الدول الأجنبية والعربية رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور وسط تصاعد التوتر بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، ورد تل أبيب المرتقب على حادثة مجدل شمس، التي راح ضحيتها 12 قتيلا وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الأحد، إن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، انتهت بعد 3 ساعات جرى خلالها بحث الحادثة في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، وتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ قرارات الرد الإسرائيلي في لبنان.



وعقب الحادثة، توعدت تل أبيب برد حاد على الهجوم فيما طالب العديد من الوزراء في حكومة نتنياهو بشن هجوم على حزب الله ولبنان، وأكد مصدر مطلع في "حزب الله" السبت، أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.