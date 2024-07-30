عضو رابطة تجار الذهب: سعر الجرام سيبلغ 5000 جنيه بحلول عام 2025

قال أمير رزق عضو رابطة تجّار الذهب، إن الفترة الحالية تشهد تذبذبات في السوق، معتبرًا أن البنك الفيدرالي الأمريكي يستهدف انهيار الذهب بأي طريقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلاي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هناك أحداثًا تستوجب أن تدفع نحو ارتفاع أسعار الذهب مثل التوترات الجيوسياسية بين لبنان وإسرائيل، وهي أول سبب لارتفاع السعر.

وأشار إلى أنّ هناك سببًا آخر يتمثل في أن الصين والهند وتايوان تشتري كميات مهولة من الذهب، ما يؤثر على الأسواق، معقّبا: «كل السلع بتزيد.. لماذا يرتفع الذهب».

ولفت إلى أنّ البنوك العالمية تتخوف بدورها من انهيار الدولار، كاشفًا عن أنه من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب من عيار 21، بحلول عام 2025 إلى 5000 جنيه.

ونوه بأنَّ هذا السعر يعتبر مرتفعا للغاية، لكن الأمر لا يرتبط بمصر في حد ذاتها، أو لأسباب داخلية، لكن الوضع مرتبط بالأحداث العالمية.