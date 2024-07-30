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مسئول استخباراتي أمريكي: إيران تقوم بحملة سرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقويض ترشيح ترامب

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:13 ص

قال مسئول استخباراتي أمريكي، يوم الاثنين، في تقييم محدث بشأن التهديدات التي تواجه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، إن إيران تقوم بـ"حملة سرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتقويض ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وذكر مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، في بيان، أن مجتمع الاستخبارات "لاحظ أن طهران تعمل على التأثير على الانتخابات الرئاسية، ربما لأن القادة الإيرانيين يريدون تجنب نتيجة يرون أنها ستزيد من التوترات مع الولايات المتحدة".

وذكر المسئول من مكتب مديرة الاستخبارات، في إفادة إعلامية عندما طلبت "سي إن إن" أمثلة على تلك الجهود: "ظهر ذلك في نشاط لحسابات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة ذات صلة"، وأضاف أن تفضيل إيران لمرشح رئاسي لم يتغير منذ عام 2020.

ووفقا لتقرير استخباراتي أمريكي، تم رفع السرية عنه، نفذت إيران في حملة الانتخابات لعام 2020 "حملة سرية متعددة الجوانب تهدف إلى تقويض احتمالات إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب".

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