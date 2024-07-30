توقعت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية «أوكسفام» مقتل نحو 7 آلاف شخص بينهم 1800 طفل في هجمات إسرائيلية على غزة خلال 33 يوما في عطلة البرلمان البريطاني.

جاء ذلك في تقرير الثلاثاء، بشأن الوفيات والإصابات المتوقع حدوثها في غزة خلال عطلة البرلمان البريطاني الممتدة بين 30 يوليو و2 سبتمبر 2024، حال استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وذكر التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أن العدد التقديري للوفيات والإصابات خلال 33 يومًا عندما يكون البرلمان البريطاني في عطلة، تم إعداده بناء على معدلات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وأضاف أن متوسط الوفيات اليومية يبلغ 55.49، والإصابات 152 شخصا، بحسب مكتب «أوتشا».

وذكر التقرير أن بعض أجزاء طائرات «إف – 35» المستخدمة في الضربات الجوية، تم إنتاجها في بريطانيا، مؤكدا ضرورة وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأشار إلى أن بريطانيا التي تبيع أجزاء «إف – 35» إلى إسرائيل «تسهل بشكل فعال معظم الضربات الجوية وتدمر غزة».

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير؛ لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.