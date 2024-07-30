وزير الطيران المدني عن تطوير المطارات: نستهدف الجودة قبل الربحية

قال الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن الوزارة تهدف من خلال عملية التطوير بالمطارات أن تكون الجودة قبل الربحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى في الفترة الماضية، يتابعها بشكل شخصي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الشكاوى تخص الزحام أثناء الحصول على «الفيزا» عند الوصول والمغادرة، وهو ما يتم العمل على معالجته في الفترة الحالية، بجانب شكاوى من تكدس في بعض المناطق أو خارج المطارات.

وشدد على أن منظومة عمل المطارات عبارة عن صناعة، وبالتالي يتوجب أن تكون بأفضل ممارسات ممكنة، موضحًا أنه يتم استخدام منهجية علمية لإرضاء الراكب وتحسين تجربة السفر.



وأمس الاثنين، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الطيّار سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الطيران المدني خطط تطوير وزيادة القدرات الإستيعابية للمطارات المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه الخطط تُعد من مستهدفات الوزارة للوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً بها إلى 109.20 مليون راكب سنوياً كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030.

وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزير الطيران المدني بالاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب، خاصة أن هناك حاليًا إقبالًا كبيرًا على المطار، كما وجّه بالترويج الجيد لمطار العلمين، في ظل الإقبال السياحي الكبير على مدينة العلمين الجديدة.

ووجّه رئيس الوزراء، كذلك، برصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المُقدمة في المطارات المختلفة، على أن يتم التعامل مع هذه الشكاوى بصورة عاجلة، بما يُسهم في تحسين تجربة الركاب.

بدوره، قال وزير الطيران المدني: «زرتُ مطار برج العرب منذ أيام، وتابعتُ عددًا من الملاحظات والمطالب من بعض الركاب، مؤكدًا: سنعمل على تلافي هذه الملاحظات عبر خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل».

وبالنسبة لمطار العلمين، أوضح الوزير أنه قام أيضًا بزيارة المطار خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لعدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة التشغيل بمطار مدينة العلمين الجديدة، ما يُسهم في زيادة حركة الطيران به، مضيفًا: نستعد لإقامة معرض للطيران بالمطار.