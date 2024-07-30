الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: آفة الإتجار بالأشخاص تهدد الإنسانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أن دول المجلس أولت قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماما بالغا، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها التي تحفظ وتصون كرامة الإنسان، وتحرم وتجرم كافة أشكال الامتهان لكرامته وسلب حريته واستغلاله .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن البديوي قوله، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي يوافق 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، إن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال" .

وأشار إلى أن "آفة الاتجار بالأشخاص تهدد الإنسانية جميعها، ودائمًا ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفًا وخاصة الأطفال والنساء في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وصراعات وحروب إقليمية ودولية، وتُعد هذه الظاهرة من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان".

ونوه البديوي بأن اختيار موضوع هذا العام يركز على أهمية حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص، لضعف هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الدولية السريعة لإنهاء الاتجار بهم، حيث مازال الأطفال يعانون من الاستغلال في العمل القسري، والإجرام والتسول والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعبر وسائل التواصل الحديثة.

وشدد على أن الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص.