وزير الدفاع الألماني يزور مناورة ريمباك في المحيط الهادئ

يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس زيارة مناورة "ريمباك" العسكرية وإجراء محادثات مع شركاء سياسيين خلال جولة تستغرق عدة أيام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتبدأ جولة الوزير اليوم الثلاثاء بزيارة ولاية هاواي الأميركية، حيث تقام مناورة "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة في المناطق البحرية المحيطة بها. وتشارك ألمانيا في المناورة بالفرقاطة "بادن-فورتمبرج" وسفينة إمدادات المهام "فرانكفورت آم ماين".

ويشارك في المناورة هذا العام 29 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا. وتتبع المشاركة الألمانية المبادئ التوجيهية السياسية التي تتبناها الحكومة الألمانية بالنسبة للمنطقة، والتي تنص على تعزيز دعم شركاء القيم السياسية في المنطقة. وفي المنطقة تشعر دول صغيرة بالتهديد من قبل الصين، القوة العظمى ذات الظهور المهيمن.