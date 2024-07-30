فاز الشيخ محمد عبد الكريم كامل من محافظة الشرقية بالمركز الثاني في مسابقة بريكس الدولية لتلاوة القرآن الكريم، التي نُظمت لأول مرة خلال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي: أهمية القيم الدينية بمنطقة أوراسيا الكبرى" في مدينة كازان بجمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

وقال المركز الثقافي الروسي في بيانه يوم الثلاثاء إن الفوز جاء بعد مشاركة ممثلين من 20 دولة، بما فيهم الدول الأعضاء في البريكس. تكونت لجنة التحكيم من ممثلي دول روسيا، إيران، بنجلاديش، اليمن، ومصر التي مثلها الشيخ ماهر محمد عبد النبي عضو اللجنة العليا لخدمة القرآن.

وكرم المفتي الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، الفائزين في مسابقة البريكس للقرآن الكريم بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

من هو الشيخ محمد عبد الكريم؟

الشيخ محمد عبد الكريم وُلد في قرية مشتول بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 31 عامًا. وُلد كفيفًا وكان من أوائل الجمهورية في جميع الشهادات التعليمية، وأتم حفظ القرآن الكريم في عمر 6 سنوات في كتاب القرية بفضل دعم ومساعدة والدته التي يعتبرها نور العين التي يرى منها الحياة.

التحق عبد الكريم بكلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية، وتخرج بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على درجة الماجستير ويستعد لمناقشة الدكتوراة. وعُين إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف.