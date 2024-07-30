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وزير خارجية الأردن يؤكد حرص المملكة على أمن وسيادة لبنان

بيروت (د ب أ )
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 2:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 2:34 م

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص بلاده على أمن وسيادة لبنان ورفضه للتهديدات الإسرائيلية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من الوزير الصفدي، الذي عبّر عن "وقوف المملكة الأردنية الهاشمية الى جانب لبنان في هذا الوقت الصعب، كما في كل وقت".

كما شدد الصفدي على "عمل المملكة لمنع التصعيد والحؤول دون الانزلاق الى حرب واسعة"، واضعا إمكانات بلاده في تصرف لبنان.


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