 اشتباك بين القبائل يودي بحياة 42 شخصا على الأقل في شمال غرب باكستان - بوابة الشروق
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اشتباك بين القبائل يودي بحياة 42 شخصا على الأقل في شمال غرب باكستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 4:34 م

لقي ما لا يقل عن 42 شخصا حتفهم في شمال غرب باكستان، في اشتباك بين قبائل محلية منقسمة على أسس طائفية.

وقال مسئولون اليوم الثلاثاء، إن حالات القتل، التي وقعت بعد نحو أسبوع من بدء القتال، جرت في منطقة كورام في إقليم خيبر باختونخوا.

ويشار إلى أن المنطقة لديها تاريخ من العنف الطائفي، وشهدت أحدث اشتباكات بسبب ملكية قطعة أرض استخدام الأسلحة الثقيلة، وتتضمن منصات إطلاق صواريخ وقذائف هاون، حسبما قالت وسائل إعلام محلية.

وقال مير حسن جان رئيس مستشفى حكومية في باراشينار: "لقد استقبلنا ما لا يقل عن 42 جثة وأكثر من 170 مصابا، مصابون بطلقات نارية، وبعضهم حالاتهم خطيرة يسعون للبقاء على قيد الحياة".

وأفاد عصمت الله من القوة شبه النظامية بأنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بوساطة شيوخ القبائل أمس الاثنين.

مع ذلك، مازال الوضع متوترا، كما أن احتمالية تفاقم أعمال العنف تلوح في الأفق.


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