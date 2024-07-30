ارتفاع أرباح بنك ستاندرد تشارترد خلال الربع الثاني

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أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% إلى 58ر1 مليار دولار مقابل 52ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أرباح المساهمين بنسبة 5% إلى 7ر36 سنت للسهم الواحد مقابل 8ر34 سنت للسهم خلال الربع الثاني من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت أرباح تشغيل البنك بنسبة 2% إلى 66ر4 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم تراجع أرباح نشاط الإقراض بنسبة 19% إلى 60ر1 مليار دولار.

ومع ارتفاع الأرباح ربع السنوية رفع البنك توقعاته لنتائج العام المالي الحالي ككل حيث يتوقع نمو أرباح التشغيل بأكثر من 7%، في حين كان يتوقع نموها بما بين 5 و7% فقط.

في الوقت نفسه أبقى على توقعاته لإيرادات نشاط الإقراض خلال العام الحالي بين 10 و25ر10 مليار دولار.

كما أعلن البنك البريطاني عن أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم بالنسبة له بقيمة 5ر1 مليار دولار ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالي الماضي إلى 7ر2 مليار دولار.