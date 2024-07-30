وزير خارجية لبنان: سيكون لنا رد آخر على شكوى إسرائيل ضدنا في الأمم المتحدة

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في السرايا، صباح الثلاثاء، مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية بعد الاجتماع، إنه عرض التطورات الراهنة والاتصالات التي تجريها بيروت لمنع توسع الحرب، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأشار إلى إرسال الوزارة، ردا على كلام المندوب الإسرائيلي في بروكسل على خلفية مهاجمته للبنان، مضيفًا: «كذلك سيكون لنا رد آخر على شكوى إسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في الأمم المتحدة».

وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت، إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم.

وزاد الهجوم مرة أخرى من المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقا، حتى مع نفى حزب الله، أن يكون له أي علاقة بالهجوم.