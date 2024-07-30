كوريا الجنوبية وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان التعاون في مجال مساعدات الأرز والتغذية المدرسية

عقدت وزيرة الزراعة والأغذية والشئون الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية، "سونغ ميريونج Song Miryung"، اجتماعًا مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، "سيندي إتش ماكين Cindy H. Mccain"، في سيول، اليوم الثلاثاء (30 يوليو الجاري)؛ لمناقشة سبل التعاون في مجالات متنوعة مثل مساعدات الأرز والتغذية المدرسية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية في كوريا، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي إتش ماكين: "تتفاقم أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب والأمراض وتغير المناخ والتحديات الأخرى"، موجهة الشكر للحكومة الكورية والشعب الكوري على "زيادة مساعدات الأرز إلى الضعف في عام 2024 وسط مثل هذا الوضع"، قائلة: "إن الأرز الذي تبرعت به كوريا ممتاز من حيث المذاق والجودة، وبالتالي فهو يحظى بشعبية كبيرة في البلدان المتلقية".

ووفقا للبيان، فإن توسيع مساعدات الأرز هو إجراء متابعة للإعلان الذي أدلى به رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سوك يول، في قمة مجموعة السبع التي عقدت في مدينة هيروشيما اليابانية في عام 2023.

ومنذ عام 2018، قدمت جمهورية كوريا 50 ألف طن من الأرز إلى البلدان التي تعاني من أزمة غذائية من خلال برنامج الأغذية العالمي. وهذا العام (2024)، وسعت وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية الكورية مساعداتها الغذائية من 50 ألف طن إلى 100 ألف طن، مع زيادة عدد الدول المتلقية من 6 إلى 11.

ويشار إلى أن الدول المتلقية للمساعدات الغذائية لعام 2024، هي: (غينيا بيساو، ومدغشقر، وموريتانيا، وموزمبيق، وبنجلاديش، وسيراليون، وأفغانستان، وإثيوبيا، واليمن، وأوغندا، وكينيا).

وتبادلت وزيرة الزراعة الكورية سونغ ميريونغ، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي إتش ماكين، الآراء بشأن التعاون من أجل نجاح برنامج الوجبات المدرسية الذي يتم تنفيذه في الصومال، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وغينيا. وعلى وجه الخصوص، استخدمت وزارة الزراعة والأغذية وبرنامج الأغذية العالمي، الأرز المنتج في غينيا من خلال مشروع حزام الأرز الكوري لإطعام الأطفال في المدارس، والذي حظي بإشادة كبيرة من المواطنين في غينيا والدول المجاورة لها.

وقالت وزير الزراعة الكورية إن كوريا الجنوبية ستشارك إنجازاتها وخبراتها في مجال التغذية المدرسية وتوسع التبادلات مع أعضاء تحالف الوجبات المدرسية.

ومن جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي إتش ماكين، أن "كوريا الجنوبية تلقت مساعدة من برنامج الأغذية العالمي في الماضي، ولكنها الآن دولة مانحة رئيسية"، قائلة إن "الأرز الذي تبرع به الشعب الكوري يوفر الأمل في التغلب على المجاعة ويمثل رمزًا للكرامة الإنسانية".

وردًا على ذلك، أشارت وزيرة الزراعة الكورية إلى أن "الرئيس الكوري يون سوك يول قال إن كوريا الجنوبية يجب أن تساهم بنشاط في معالجة أزمة الغذاء العالمية، حيث تلقت الأمة المساعدة من المجتمع الدولي في الماضي. وكما قال الرئيس، فإن وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية ستتعاون بحزم مع برنامج الأغذية العالمي".