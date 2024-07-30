إسماعيل هنية يشكر الرئيس الإيراني على مواقف طهران الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني

بدأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووفد الحركة الذي يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، لقاءاته الرسمية، حيث التقى رئيس ووفد الحركة صباح اليوم بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وبحسب بيان صادر عن الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، ففي اللقاء هنأ هنية الرئيس الجديد بثقة الشعب الإيراني، وتوليه منصب الرئاسة، ووضعه في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة، متوجهًا بالشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها المشرفة في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

من جهته، عبّر الرئيس الإيراني عن سعادته باستقبال وفد الحركة، مؤكدًا الموقف الراسخ لبلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفي ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية، متمنيًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار في معركتهم العادلة ضد العدوان، بحسب البيان.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والصاروخي وإطلاق النار على عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس، تمكنت الطواقم الطبية من انتشال شهداء وجرحى بعد انسحاب آليات الاحتلال من منطقة بني سهيلا والقرارة شرق المدينة التي كانت متوغلة فيها منذ أسبوع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما انتشل مسعفون شهداء وجرحى من منزل المواطن ماهر أبو دقة الذي تعرض للقصف في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، كما استشهدت مواطنة وأصيب 6 آخرين بجروح إثر قصف شقة سكنية لمواطن من عائلة أبو شاويش بمدينة حمد غرب المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة في محيط خيام النازحين في منطقة أبراج حمد السكنية في خان يونس، وعلى منزل يعود لعائلة المصري في محيط مفرق التحلية بالمدينة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها بكثافة في محيط مدارس العودة التي تأوي نازحين شرق المدينة، وأطلقت طائرات مروحية للاحتلال النار على منازل المواطنين في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

وفي غزة، انتشل مسعفون جثامين 5 شهداء سقطوا بنيران جيش الاحتلال في شارع 8 بحي تل الهوا في المدينة، وشهيد آخر غرب دوار الصفطاوي شمال غزة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي الطوابق العلوية لعمارة الأصدقاء بمنطقة أنصار غرب المدينة.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال الرصاص شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة وشمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف مدفعية الاحتلال وأطلقت النار وسط وشمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.