أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق، هي: (الغربانيات- الساحل - الحمام)، 7 ساعات، اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء حتى 6 صباح الأربعاء.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن سبب ضعف وانقطاع المياه تنفيذ أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه لمحطة الحمام طريق الغربانيات قطر 1000 مم.

وناشدت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

كما أعلنت توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، ذاكرة أنه يمكن طلبها بالاتصال على الخط الساخن 125.