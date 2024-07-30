مقتل شاب بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة بيت ليف جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء الوطنية في لبنان، صباح الثلاثاء، بمقتل شاب في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة بيت ليف.

وقالت الوكالة إن «الغارة التي نفذتها مسيّرة معادية قرابة الثانية من بعد منتصف الليل، على منزل في بيت ليف، أدت إلى مقتل الشاب ح. ح. م، بالإضافة إلى أضرار فادحة بالمنزل».

وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت، إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم.

وزاد الهجوم مرة أخرى من المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقا، حتى مع نفى حزب الله، أن يكون له أي علاقة بالهجوم.