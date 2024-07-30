دراسة: تقليل السكر يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة

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يحلم كثيرون بفترة شباب طويلة بعيدا عن أمراض كبر السن وتغير نضارة البشرة؛ ما يجعلهم يبحثون عن مختلف الحلول العلاجية للوصول إلى ذلك.

وكشفت دراسة أن تقليل كمية السكريات اليومية، تقلل من ظهور أعراض الشيخوخة وعلامات الكبر على الإنسان.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس أن فريقا من جامعة سانفرانسيسكو الأمريكية قام بتحليل للعاب لمعرفة تأثير النظام الغذائي على معدل الشباب.

ووجدت الدراسة أن تقليل كل 60 جراما يوميا يطيل في مرحلة الشباب بنحو سنة ونصف.

واعتمد الفريق على تتبع الساعة الجينية لخلايا الجسم والتي توضح مدى شيخوخة الخلايا التي تظهر أعراضها على الجسم.

ونصحت الدراسة بزيادة المعادن المفيدة والفيتامينات في النظام الغذائي، بجانب تقليل السكريات للوصول للتأثير المطلوب، موضحة أن حمية البحر المتوسط هي الأنسب لتحقيق ذلك الغرض.