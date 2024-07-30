أمين عام الصحفيين العرب: إطلاق تقرير الحريات في الوطن العربي سبتمبر المقبل

قال أمين عام اتحاد الصحفيين العرب خالد ميري، إن المشاركين في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب، ناقشوا الوضع المأسوي للصحفيين في غزة وفي فلسطين بشكل عام، ذاكرا أن المشاركين في الاجتماع أوصوا بضرورة التواصل مع المنظمات الدولية لنقل الحقيقة للعالم كله.

وأضاف ميري، لـ"الشروق"، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب، والمنعقدة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، أن هناك مقترحا بإنشاء صندوق لدعم الصحفيين في فلسطين، وأن تقوم النقابات جميعها بتنظيم فعاليات دعما للزملاء في فلسطين، واتخاذ ذات الإجراءت لمساعدة الزملاء الصحفيين في الدول والمناطق الملتهبة كالسودان ولبنان واليمن وغيرها.

وأشار إلى إطلاق تقرير الحريات في الوطن العربي من البحرين سبتمبر المقبل، وينقسم التقرير لجزئين، جزء خاص بغزة وفلسطين، وآخر تقرير الحريات في الوطن العربي بشكل عام.

وقال إن الحرية هي قلب وعقل العمل الصحفي، ونحاول دفعها للأمام في الوطن العربي كله لكي تنتعش الصحافة وتقوم بدورها.



