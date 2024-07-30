وزير الاقتصاد الألماني يحرر مئات البلاغات ضد رسائل الكراهية

حرر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مئات البلاغات ضد رسائل الكراهية منذ أبريل 2023، بحسب تقرير لصحيفة "فيلت" الألمانية.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى معلومات متاحة أيضا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم تحرير أكثر من 700 بلاغ عبر وزارة الاقتصاد والمكتب البرلماني لهابيك.

ووفقا للبيانات، يستعين هابيك في ذلك بمكاتب محاماة متخصصة ومنظمة "هيت إيد".

وتضمنت الرسائل المبلغ عنها تهديدات ملموسة بالعنف. وبحسب معلومات "فيلت"، تم رفع المستوى الأمني لهابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، بسبب حالة التهديد. ولم تؤكد المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد ذلك ردا على استفسار الصحيفة، وذكرت أنها عموما لا تعلق على الجوانب الأمنية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إنهم يضغطون خلال الإجراءات من أجل حذف التعليقات التي يُعاقب عليها القانون ويطالبون بالتوقيع على تعهد بالتوقف والامتناع ودفع تعويض مالي. وذكرت صحيفة "فيلت" استنادا إلى الوزارة أن هابيك سيتبرع بأي مدفوعات "مطروحا منها التكاليف المتكبدة" - بالكامل إلى منظمة غير ربحية.

وقال هابيك للصحيفة إن الكراهية تسمم الخطاب السياسي، وأضاف: "الهدف من الكراهية هو التخويف وخلق جو من الخوف"، مشيرا إلى أنه في عالم تسوده الكراهية، لا ينتهي الأمر بأحد إلى معالجة مشكلات أو تقديم مقترحات، مؤكدا ضرورة عدم السماح لهذه الفظاظة بأن تصبح أمرا طبيعيا.

وفي مطلع هذا العام منع مزارعون غاضبون نائب المستشار من مغادرة عبّارة عقب عودته من رحلة خاصة في منتجع هاليش هوجه. وبحسب شركة النقل البحري، فإن العبارة كادت أن تُقتَحم. وكانت خلفية الاحتجاجات خطط تقليص دعم مقدم للمزارعين.

كما تعرض ساسة آخرون لهجمات في الأشهر الأخيرة. على سبيل المثال، تعرض ماتياس إيكه، السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة دريسدن، للضرب المبرح أثناء حملة انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو الماضي.