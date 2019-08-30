 ترامب ينفي أي صلة للولايات المتحدة بحادث انفجار صاروخ في مركز فضاء إيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب ينفي أي صلة للولايات المتحدة بحادث انفجار صاروخ في مركز فضاء إيراني

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 10:06 م | آخر تحديث : الجمعة 30 أغسطس 2019 - 10:06 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بالحادث الذي وقع خلال الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي في مركز الفضاء الإيراني أمس الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم /الجمعة/ - "أتمنى لطهران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة إطلاق صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض".

وكان صاروخ إيراني يحمل اسم "سفير 1"، انفجر أمس الخميس، على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه، وذلك بسبب بعض المشكلات الفنية.

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