مباحث الإسكندرية تكشف غموض مقتل حارس عقار على يد جاره

كشفت مباحث الإسكندرية، غموض واقعة العثور على جثة متفحمة وبها آثار إصابات لحارس عقار، يدعى (ر.ح)، داخل منزله في منطقة أبو تلات التابعة لقسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظة، وألقت القبض على مرتكب الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، بلاغا بالحادث، وبتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي اللواء شريف رؤوف، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، ويدعى (م.أ - 17 سنة)، جار المجني عليه.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فقد كشفت تحريات المباحث، أن المتهم اتفق مع المجني عليه على شراء دراجته، وتوجه إلى محل الحادث لإتمام عملية البيع، إلا أن المتهم فوجئ بالمجني عليه يطلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي معه.

وعلى أثر ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على المجني عليه بتوجيه عدة ضربات له بـ"عتلة حديد" تصادف وجودها في المنزل، حتى فارق الحياة، وتوجه بعد ذلك إلى إحدى محطات الوقود لشراء زجاجة بنزين، ثم عاد إلى المنزل وأضرم النار في جثته وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول العامرية، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.